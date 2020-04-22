Мэрия отрицает дефицит соли в Москве

https://static.news.ru/photo/76f2d94c-84af-11ea-9cdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Департамент услуг и торговли Москвы прокомментировал слухи о дефиците соли в столице. По данным ведомства, эта информация не соответствует действительности.

Ажиотажный спрос на этот продукт возникал 17 и 26 марта одновременно с другими товарами длительного хранения, передаёт «Интерфакс». В настоящий момент спрос на соль вернулся к обычным показателям.

Там отметили, что в Москве договорились о поставках 30 тысяч тонн продукта в 2020 году, в случае необходимости это количество может быть удвоено. Жители города каждый год потребляют примерно 35 тысяч тонн соли, ещё 40 необходимо для пищевой промышленности.

Как ранее писал NEWS.ru, распространение коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), ставшей своеобразным триггером экономического кризиса, снизит экономическую доступность продовольствия в РФ и в мире, считает директор Института аграрных исследований Высшей школы экономики профессор Евгения Серова.