Мэрия Москвы: симптомы ОРВИ и коронавируса одинаковые на начальном этапе

https://static.news.ru/photo/57acde20-85f9-11ea-8618-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирусную инфекцию на начальной стадии болезни легко спутать с ОРВИ. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Инфекция так глубоко проникла в город, и её особенность в том, что на начальном этапе её практически невозможно отличить от банальной простуды, — приводит её слова РИА Новости.

По её словам, сейчас важно прислушиваться ко всем сигналам организма.

В России зафиксировано 62,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 4,8 тысячи человек, умерли 555.

В мире насчитывается более 2,6 млн инфицированных. Скончались более 183 тысяч человек, выздоровели свыше 713 тысяч.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн оценил вероятность второй волны коронавируса. По его словам, пандемия пришла надолго и даже если она закончится к лету, осенью может быть новый виток заболеваемости, писал NEWS.ru.