Мэрия Екатеринбурга объяснила слова главы города о масках в транспорте

Администрации Екатеринбурга пришлось объясняться за резкое высказывание мэра, предложившего выгонять из транспорта людей без масок. Оказывается, градоначальник «всего лишь просил соблюдать» масочный режим.
Так интерпретировал слова Александра Высокинского «можно и нужно» в интервью порталу Е1 на вопрос, надо ли выгонять из транспорта людей без масок, его пресс-секретарь Анатолий Карманов. Он заявил, что информация «не соответствует действительности»,
Как глава города может призывать выгонять кого-то без масок и перчаток из общественного транспорта? Это не так. Он просил всех проявить сознательность и гражданскую позицию, соблюдать масочный режим, фраза вырвана из контекста беседы, — заверил Карманов.
В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях с большим скоплением людей. В регионе пока работают кафе, скверы, гостиницы, рестораны, предприятия сферы услуг. Запрещены только игровые комнаты в торговых центрах и фан-зоны на концертах.
Общее количество заражённых коронавирусом в регионе составляет 33 170 человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пассажирам общественного транспорта «можно и нужно» выталкивать из автобусов людей, на которых нет маски, заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Он отметил, что количество новых случаев коронавируса растёт, что может привести к введению новых ограничений.