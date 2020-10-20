Мэрия Екатеринбурга объяснила слова главы города о масках в транспорте

https://static.news.ru/photo/3f52398c-1353-11eb-8a54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Администрации Екатеринбурга пришлось объясняться за резкое высказывание мэра, предложившего выгонять из транспорта людей без масок. Оказывается, градоначальник «всего лишь просил соблюдать» масочный режим.

Так интерпретировал слова Александра Высокинского «можно и нужно» в интервью порталу Е1 на вопрос, надо ли выгонять из транспорта людей без масок, его пресс-секретарь Анатолий Карманов. Он заявил, что информация «не соответствует действительности», пишет ТАСС.

Как глава города может призывать выгонять кого-то без масок и перчаток из общественного транспорта? Это не так. Он просил всех проявить сознательность и гражданскую позицию, соблюдать масочный режим, фраза вырвана из контекста беседы, — заверил Карманов.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях с большим скоплением людей. В регионе пока работают кафе, скверы, гостиницы, рестораны, предприятия сферы услуг. Запрещены только игровые комнаты в торговых центрах и фан-зоны на концертах.

Общее количество заражённых коронавирусом в регионе составляет 33 170 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пассажирам общественного транспорта «можно и нужно» выталкивать из автобусов людей, на которых нет маски, заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Он отметил, что количество новых случаев коронавируса растёт, что может привести к введению новых ограничений.