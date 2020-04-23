Мэр напугал москвичей высокой смертностью из-за самолечения коронавируса

https://static.news.ru/photo/2de52cda-857e-11ea-85f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Две трети скончавшихся среди тех, кто был инфицирован коронавирусом, это те, кто пытались лечиться сами. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

От самолечения я бы очень серьёзно предостерёг. Самые тяжёлые больные и две трети смертей от коронавируса мы имеем от тех, кто пытался заниматься самолечением, а потом оказался в больницах, — сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

Отвечая на вопрос, что делать тем, кто проходит лечение от коронавируса дома под наблюдением врачей, мэр пояснил, что речь идёт о том, что нужно лечиться исключительно теми лекарствами, которые выписывают медики.

Ранее Сергей Собянин рассказал о распространении коронавируса в столице. По его словам, город ещё не достиг середины пути в борьбе с COVID-19. Каждый день рост заболеваемости достигает 8–15%. При этом драматической ситуации нет. Политик уверен, что введённые в столице меры по борьбе с вирусом оптимальны и более эффективны, чем в других крупных городах. Они позволяют сглаживать ситуацию и дальше.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, погибли свыше 183 тысяч, выздоровели более 713 тысяч.

В России на 23 апреля общее число инфицированных достигло 62 773 (+4774 за последние сутки), 4891 человек выздоровел (+471 за последние сутки), умерли 555 человек (+42 за последние сутки). В Москве — 33 940 (+1959 за последние сутки) заболевших, 2448 выздоровели, 288 умерли.