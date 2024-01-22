«Меня послали с бомбой на смерть»: как Дарья Трепова стала террористкой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова

Дарья Трепова (внесена в список террористов Росфинмониторинга) выступила с последним словом в зале суда. Совершившей взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге девушке грозит до 28 лет лишения свободы. Она извинилась перед пострадавшими и сказала, что погибший там военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) «был хорошим человеком». О чем еще говорила подсудимая, как она стала фигурантом уголовного преследования и кто ее мог завербовать — в материале NEWS.ru.

«Моими руками убили человека»

2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Петербурге прогремел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и 52 человека получили ранения. По версии следствия, бюст, начиненный взрывчаткой, военкору вручила Дарья Трепова по указанию кураторов, находившихся на территории Украины.

Девушку задержали на следующий день при попытке скрыться. Как заявила Трепова, ее подставили. Во время допроса она призналась, что принесла в кафе статуэтку. Однако позже девушка заявила: ей было ничего неизвестно о наличии взрывчатки в бюсте. По ее словам, она думала, что внутри прослушка.

Дарье Треповой предъявили обвинение в совершении теракта (ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса РФ), незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК) и поддельных документов с целью скрыть другое преступление (ч. 4 ст. 327 УК). Свою вину она признала частично — только по статье о поддельных документах.

В суде Трепова призналась, что каждый день молится о здоровье пострадавших. «Я все думаю, как так вышло, что я не заметила меча в своих руках. Почему легко поверила, что в посылке, которую меня попросили передать, нет ничего опасного. Самое невыносимое — моими руками убили человека и покалечили десятки. Я всегда была против насилия, поэтому и придерживалась [пацифистской] позиции. Ну и сами понимаете, как этим воспользовались», — заявила девушка после задержания.

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«Меня фактически послали с бомбой на смерть»

В последнем слове подсудимая Дарья Трепова сказала, что сожалеет о случившемся. «Мне очень больно и стыдно, что моя наивность и доверчивость привели к таким катастрофическим последствиям. Мне очень жаль, что из-за меня вам пришлось пережить такую боль и такой ужас. Я уже просила прощения у потерпевших. Одна из них сказала: „Бог простит“. Я почувствовала в этом немного насмешку. Меня это задело, потому что я считаю себя верующим человеком, и мое состояние было спокойным, потому что я уверена, что перед Богом, по крайней мере, моя совесть чиста», — отметила она.

Трепова отметила, что погибший военкор Татарский показался ей хорошим человеком. По словам подсудимой, она не пострадала во время взрыва благодаря ему: он закрыл девушку своим телом.

Трепова сожалеет, что «доверилась» Роману Попкову, который завербовал ее для убийства Татарского. Если бы в деле сохранилась переписка с организаторами, то ее судили бы сейчас «за что угодно, но не за теракт», заявила она.

«Меня фактически послали с бомбой на смерть», — добавила Трепова.

Она обратила внимание судьи, что с самого начала сотрудничала со следствием и рассказала все. Трепова не признала вину и попросила суд как минимум отправить дело на доследование, чтобы в том числе провести психолого-психиатрическую экспертизу, поскольку прошлая не учла ее диагноз.

Также девушка предложила снять обвинения по статьям о теракте и хранении оружия и не лишать свободы второго фигуранта этого дела — Дмитрия Касинцева, приятеля ее мужа и владельца квартиры, в которой она скрывалась.

Приговор будет оглашен 25 января. Обвинение просит приговорить Трепову к 28 годам лишения свободы, а Дмитрия Касинцева — к году и 10 месяцам колонии. Кроме того, общая сумма гражданских исков к Дарье Треповой от пострадавших в результате взрыва достигла почти 50 млн рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Цветы в память о погибшем военном корреспонденте Владлене Татарском

«Я просто струсила»

Ранее, в ходе прений, Дарья Трепова заявила, что не оказала помощь пострадавшим «не потому, что они ее не заслуживали».

«На самом деле я просто струсила. Может, это неправильно и некрасиво, но так», — сказала она.

Как добавила подсудимая, она считает недоказанным наличие умысла. По ее словам, следствие утверждает, что попытка скрыться после взрыва может расцениваться как доказательство умысла. Как вспомнила Трепова, в тот момент она сильно испугалась, поэтому попыталась скрыться от правоохранительных органов.

«Не было проведено профессиональной экспертизы. Только один медик спросил, почему я заторможена. Он спросил: „Ты оглушена?“ Ну, наверное, да. Ну и справка эксперта Заковряшиной. На ней не стоит дата. Протоколов мы не увидели», — рассказала Трепова о событиях после задержания.

Трепова заявила, что еще до передачи Татарскому бюста, начиненного взрывчаткой, приглашала мать и подруг проводить ее в аэропорт. По словам подсудимой, она не прятала лицо от камер в кафе, не собирала заранее чемодан и даже назначила встречу с арендодателем.

«Я не собиралась совершить ничего такого, после чего возвращение было бы невозможно. Да, я была против проводимой политики, но я не была против своей страны», — сказала Трепова.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Завалы на месте взрыва у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где погиб Владлен Татарский

«Задание от одного знакомого»

По словам самой Треповой, ее завербовал бывший российский журналист Роман Попков. Как сказала девушка, он обучал ее журналистике, после чего попросил выполнить задание «от одного знакомого». Этим знакомым, по ее предположению, мог оказаться агент Службы безопасности Украины.

Роман Попков — бывший журналист «МБХ медиа» и экс-лидер столичного отделения Национал-большевистской партии (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). В 2008 году он был приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы за хулиганство, а в 2020-м — арестован на 15 суток за участие в протестах в Белоруссии. Сейчас Попков живет в Киеве, работает под руководством бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

В день гибели Татарского Роман написал в Telegram, что военкор был вдохновителем массовых убийств в Буче. Ранее Попков отправлял Трепову на провластные мероприятия и требовал все документировать. Девушка ему доверяла, и ей нравились его тексты.

Роман Попков подтвердил знакомство с Дарьей Треповой, однако заверил, что не давал ей никаких указаний. По его словам, в России проживают его мама и младший брат, в связи с чем «ему трудно командовать» подобными операциями из-за возможной угрозы их безопасности.

Во время допросов Дарья Трепова назвала Романа Попкова человеком, которого считала своим другом. Во время переписки с ней журналист иногда просил девушку о небольших услугах, а для их выполнения связал Дарью с человеком под псевдонимом Гештальт.

Фото: Социальные сети Роман Попков

«Собиралась уезжать из страны»

Дарья Трепова родилась 16 февраля 1997 года в Петербурге, училась в лицее № 408 в Пушкине. Отец Дарьи умер, когда она оканчивала школу. Мать встретила другого мужчину и родила от него второго ребенка. Несмотря на семейные проблемы, Трепова сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов и поступила на медицинский факультет в СПБГУ. Затем она работала в различных стоматологиях, пробовала себя в качестве модели, но в итоге стала работать дизайнером. Также она работала в магазине винтажной одежды.

По воспоминаниям знакомых, Дарья жила скромно. Позже девушка стала ходить на встречи оппозиционных групп. Как она говорила в обществе друзей, «у нее начали возникать вопросы к режиму». По словам ее знакомых, с мужем Дмитрием Рыловым девушка «расписалась чисто по приколу».

«Они никогда не жили вместе, пышной свадьбы у них не было. У Даши были подружки, она жаловалась, что никак не встретит того самого», — рассказала бывшая коллега Треповой.

После начала специальной военной операции Дарью и ее супруга задерживали за участие в митинге против проведения СВО. Когда была объявлена мобилизация, Рылов уехал из России, а Дарья переехала в Москву. Она снимала квартиру в районе метро «Медведково», позже уехала в Грузию и прожила там около полугода.

9 марта 2023 года Трепова открыла ИП с основным видом деятельности «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет». В середине марта она просила свою подругу оформить доверенность, потому что сама «собиралась уезжать из страны». Девушка показала доверенному лицу сайт с аксессуарами и одеждой.

«Никогда не интересовалась политикой»

Весной 2023 года Трепова приехала в Петербург и арендовала жилье на 4-й линии Васильевского острова. Девушка рассказывала своей подруге — фотографу Юлии, что в Северной столице она по работе и на днях улетит из России. По словам подруги, Трепова собиралась в Турцию, а конечным пунктом маршрута назвала Украину.

Юлия побывала в квартире Дарьи на Васильевском острове. Девушка отметила, что жилище было похоже на склад: там хранилось много разных картин и фигурок.

По словам Юлии, Дарья привезла с собой чемодан с вещами. Внутри в основном была одежда. Кроме того, девушка сообщила, что весь вечер перед взрывом Трепова провела за компьютером, говорила, что работает. При себе у Дарьи был личный и рабочий смартфоны. Кроме того, накануне взрыва в кафе она предлагала Юлии встретиться на следующий день вечером, чтобы проводить ее на самолет.

Последний раз Дарья писала родным и знакомым около 20:00 2 апреля. После взрыва Юлия сама написала Дарье, когда увидела новости о произошедшем в кафе на Университетской набережной. По словам подруги, Трепова ответила, что ее подставили, а потом удалила чат и перестала выходить на связь.

По информации другой знакомой Треповой, девушка никогда не интересовалась политикой. Она утверждает, что Дарью больше привлекала одежда, она намеревалась заняться ее продажей. Подруга также добавила, что Трепова «не была радикальных взглядов, никогда не говорила про взрывать и убивать».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Гражданка РФ Дарья Трепова, задержанная по подозрению в причастности ко взрыву в кафе «Стрит-бар»

Что сказал о Треповой ее муж

Супруг Дарьи Треповой Дмитрий Рылов после взрыва в кафе отметил, что не имеет отношения к случившемуся. Согласно заявлению незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР), в которой он состоит, муж девушки долгое время находится за границей и ничего не знал о планах жены. В организации уточнили, что Трепова не была членом партии и не разделяла ее идеи.

Кроме того, Дарья заявляла, что практически не общалась с супругом до его отъезда за границу в сентябре 2022 года. Через некоторое время она вновь начала контактировать с ним, но о заданиях, которые ей давали, не рассказывала. Рылов, по словам супруги, знал лишь то, что она собирается уезжать из РФ и должно произойти некое событие, из-за которого она переживает. В переписке Трепова называла день «днем икс».

Позже, 17 января 2024 года, Дмитрий Рылов обратился к Роману Попкову в своих соцсетях. Он потребовал, чтобы тот показал скриншоты их переписки с Дарьей и рассказал, о чем девушка знала на самом деле. Дмитрий называет Трепову «самым дорогим человеком на свете» и обещает сделать все, чтобы та осталась на свободе.

«Я со стопроцентной уверенностью знаю, что вы с Дашей общались, знаю лично от нее. И я уверен, что именно вы приложили руку к тому, чтобы Даша пошла на жертву, которую она даже не осознавала. Я знаю, что Даша выполняла некое „тестовое задание“, полученное от вас, и теперь уже очевидно, что никакого тестового задания не планировалось. Других контактов на Украине у Даши не было. Я знаю, что вы были тесно связаны до 2 апреля», — написал Дмитрий.

Рылов рассказал, что Трепова искренне хотела помочь раненым и больным, всегда «была за правду» и не способна никому причинить вред. По словам супруга подсудимой, Попков сделал из нее «ходячую бомбу, которая должна была умереть, но чудесным образом выжила».

«Даша действительно ничего не знала и была использована — ведь это правда, и именно правду защищаю и я, и хочется надеяться, что будете и вы. Поступите правильно. Я верю, что в глубине души вам очень хочется это сделать. Спасите Дашину жизнь и свободу, ведь ее судьба снова оказалась в ваших руках», — заключил Рылов.

Попков в ответ написал у себя в Telegram-канале, что «Даша — это самое светлое, что появилось в России за последние лет тридцать».

«Прошу с уважением относиться к Дашиным тотально правдивым показаниям в суде. Она все говорит верно», — написал Попков, добавив, что правда о произошедшем 2 апреля будет известна, «когда будет нужно».

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