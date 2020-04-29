Менеджерам дали рекомендации, как обезопаситься от исков COVID-сотрудников

https://static.news.ru/photo/2771ade8-8a32-11ea-8303-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юристы рассказали, как сами работодатели могут обезопасить себя от многочисленных судебных исков работников ввиду заражения коронавирусом. Такие опасения появились из-за заявления властей о скором поэтапном снятии карантина.

По мнению управляющего партнёра юридической компании AVG Legal Алексея Гавришева, к моменту послабления режима самоизоляции государство разработает чёткие правила работы организаций в новых обстоятельствах.

В том случае, если работодатель не будет соблюдать предписанные меры, что приведёт к заражению его сотрудников, безусловно, ему придётся нести ответственность, — сказал юрист в комментарии «Газете.Ru».

В то же время член Адвокатской палаты Москвы Александр Соколов не считает, что доказать вину работодателя в суде будет так уж просто:

Нелегко доказать, что заражение COVID-19 произошло именно при выполнении трудовых обязанностей. Например, есть вероятность, что он мог заразиться в общественном транспорте. Или даже при походе в магазин.

Чтобы обезопасить себя от появления подобных исков, работодателям рекомендуется сразу письменно знакомить сотрудников с новыми условиями работы, считает адвокат. Также юристы советуют работодателям разрешать сотрудникам выход на работу только после подписания соглашения о том, что работник сам несет ответственность за данное решение и своё здоровье.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с главами регионов подготовить общенациональный план действий по нормализации деловой жизни: восстановлению занятости, доходов граждан и экономики в целом. Нерабочие дни в России глава государства продлил до 11 мая включительно.

Из-за пандемии коронавируса в России с конца марта действует режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома как минимум до конца апреля, этот месяц объявлен президентом нерабочим. Государство приняло ряд мер для поддержки бизнеса и граждан, пострадавших от введённых ограничений. Правда, часть населения считает их недостаточными.

Смягчение ограничений начнётся в Москве со строительной отрасли и промышленности, а за ними последует сфера бытовых услуг. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, писал NEWS.ru.