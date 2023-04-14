Менеджер Бузовой раскрыл детали иска к певице на €1,15 млн PR-менеджер Бузовой заявил, что артистке не приходил иск на €1,15 млн от GLobal Wine

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

PR-менеджер Ольги Бузовой Антон Богославский рассказал NEWS.ru, что артистка не получала иск о выплате компенсации винной компании «Глобал Вайн дистрибьюшен» за разрыв контракта. Он уточнил, что на данный момент компания проиграла суды против Бузовой.

Нам пока ничего не приходило. Как придет иск, адвокаты будут разбираться. «Глобал вайн» нашей компании на сегодняшний день уже проиграла все суды. Более того, на данный момент уже судом установлено, что «Глобал Вайн» осуществляла реализацию контрафактной продукции. И у нас есть свои иски к ним. Судятся не с Ольгой Бузовой, а с «Арчер Мьюзик», — сказал Богославский.

Винная компания подала в суд иск с требованием выплатить €1,15 млн за разрыв контракта, по которому Бузова должна была стать лицом напитка под товарным знаком BUZWINE. Компания требует компенсировать убытки по вложениям в проект, а также дополнительно выплатить 1 558 999 рублей за партию товара, которую вынуждены были уничтожить.

Судебные баталии между артисткой, ее лейблом и ростовским винным дистрибьютором продолжаются с 2020 года. Тогда продажи показали, что вино продавалось лучше, пока на этикетке не появилась артистка. Не помогло и снижение ценника с 600 до 200 рублей.