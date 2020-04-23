Менеджер банка похитил больше 30 млн со счёта пенсионера

Следователи Санкт-Петербурга задержали бывшего менеджера одного из банков. Мужчину подозревают в хищении больше 30 млн рублей со счёта клиента.
По данным ведомства, 28-летний предполагаемый преступник управлял активами 84-летнего клиента с 2015 до 2020 года. Он злоупотребил доверием пенсионера и вывел деньги с его личного счёта,
Как ранее писал NEWS.ru, в период действия режима самоизоляции рост активности мошенников, которые пытаются похитить средства россиян, зафиксировали и крупные банки страны.
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