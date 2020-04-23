Менеджер банка похитил больше 30 млн со счёта пенсионера

https://static.news.ru/photo/b15594c8-8598-11ea-b981-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи Санкт-Петербурга задержали бывшего менеджера одного из банков. Мужчину подозревают в хищении больше 30 млн рублей со счёта клиента.

По данным ведомства, 28-летний предполагаемый преступник управлял активами 84-летнего клиента с 2015 до 2020 года. Он злоупотребил доверием пенсионера и вывел деньги с его личного счёта, говорится на сайте СК.

Как ранее писал NEWS.ru, в период действия режима самоизоляции рост активности мошенников, которые пытаются похитить средства россиян, зафиксировали и крупные банки страны.