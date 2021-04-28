Медведев рассказал, какую проблему решит переход на четырёхдневку

https://static.news.ru/photo/3a6dbeea-a8d7-11eb-a213-96000091f725_660.jpg Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Идея четырёхдневной рабочей недели перспективна. Её реализация позволит в ряде случаев избежать безработицы. Получается, что это проблема в той или иной степени будет решена. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе круглого стола с представителями профсоюзных организаций, где обсуждались изменения в закон о занятости, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что переход на сокращённую рабочую неделю должен быть постепенным. В качестве эксперимента он может быть введён в отдельных регионах или компаниях. Работодателям, готовым перейти на четырёхдневку, следует позволить это сделать.

Переход к такого рода укороченной неделе может быть ступенчатым. В некоторых компаниях сокращается продолжительность рабочего дня в пятницу. Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, — отметил политик.

При этом Медведев подчеркнул , что при сокращённой рабочей неделе не должны уменьшаться зарплаты и падать производительность труда.

Ранее сообщалось, что переход на четырёхдневку поддерживают только 30% россиян, а 26% высказались против. Ещё 23% затруднились с ответом. В основном на мнение респондентов влияло отсутствие ясности по зарплатам в случае перехода на новый график работы.