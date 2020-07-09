«Гремучая смесь»: Медведев заявил об обострении ситуации с мигрантами

https://static.news.ru/photo/dcd5a07e-c1df-11ea-97d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с трудовыми мигрантами в России в период пандемии коронавируса обострилась из-за целого ряда факторов.

Часть приехавших лишились работы, а обратно домой их принимать не хотели. Это такая гремучая смесь. В принципе, ситуация управляемая, но она тревожит, — отметил политик в интервью радио «Комсомольская правда».

Медведев подчеркнул, что МВД, ФСБ и Совбез уделяют большое внимание этому вопросу, поэтому говорить о всплеске преступности среди мигрантов не приходится. Он напомнил, что такие работники важны для экономики любой страны. В мире не осталось государства, в котором нет такого рода привлечённого труда.

Мигранты, которые приезжают к нам работать, причём не на самых престижных должностях, для экономики очень важны. Мигранты должны быть адаптированы, они должны знать русский язык, иметь образовательную подготовку, они, конечно, не должны ночевать на улице, — подытожил экс-президент РФ.

Как писал NEWS.ru, в мае 2020 года мигранты совершили в России на 10,9% меньше преступлений, чем в тот же период в 2019 году. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По её словам, рост числа преступлений во время действия ограничительных мер зафиксирован не был, вопреки прогнозам экспертов.

Соотношение безработных, состоящих на учёте в службе занятости, в расчёте на каждую сотню вакансий, заявленных работодателями (коэффициент напряжённости), на российском рынке труда в конце мая выросло до 184 человек на 100 вакансий. Год назад показатель составлял 52 человека на 100 вакансий. Численность занятого населения от 15 лет в мае по сравнению с апрелем этого года снизилась на 1,6%, а число безработных выросло на 20,6%.