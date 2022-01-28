Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января нынешнего года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. После индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рубля.

Размеры страховых пенсий <...> подлежат перерасчёту с 1 января 2022 года, — говорится в законе.

Как ранее сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию уже с февраля 2022 года. Также после вступления в силу соответствующего закона россияне получат компенсацию к уже полученной пенсии за январь 2022 года, которая была повышена на 5,9%. Бибикова уточнила, что после доиндексации размер прибавки к пенсии по старости составит 1,5 тысячи рублей, а все пенсии, в том числе и по инвалидности, вырастут на 1,4 тысячи рублей.

Президент России Владимир Путин предложил провести индексирование пенсии россиян выше инфляции на рекордные 8,6%. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, отметив, что принятые ранее решения не позволят людям покрыть расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко уточнила, что индексация будет произведена с 1 января, независимо от даты принятия соответствующего законопроекта.