https://static.news.ru/photo/84b0b468-2ee8-11ea-b98f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил Бориса Наконечного на должность директора Департамента государственного оборонного заказа правительства РФ.

Другим указом политик уволил Сергея Хуторцева с этого же поста в связи с выходом чиновника на пенсию, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский кабинет министров в 2020 году собирается разработать и утвердить 230 законопроектов. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

План состоит из шести разделов. Поправки коснутся надзорной деятельности, экономического развития, научно-технического прогресса, цифровизации и повышения качества жизни.