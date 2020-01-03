Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил Бориса Наконечного на должность директора Департамента государственного оборонного заказа правительства РФ.
Другим указом политик уволил Сергея Хуторцева с этого же поста в связи с выходом чиновника на пенсию,
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский кабинет министров в 2020 году собирается разработать и утвердить 230 законопроектов. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
План состоит из шести разделов. Поправки коснутся надзорной деятельности, экономического развития, научно-технического прогресса, цифровизации и повышения качества жизни.
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