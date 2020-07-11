Медикам выплатят компенсации за отпуск из резервного фонда правительства

https://static.news.ru/photo/ef4a0de0-c346-11ea-82a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство РФ приняло проект распоряжения о выделении из резервного фонда кабмина средств на оплату отпусков и выплату компенсаций за неиспользованный отдых медикам и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись стимулирующие выплаты.

Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу, — говорится в решении правительства.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока доплат работающим с коронавирусом медикам. Деньги будут выплачиваться до конца лета. Выплаты будут рассчитываться из факта работы с больными коронавирусом без привязки ко времени. Главы регионов обязаны будут контролировать быстроту получения денег медработниками. Как только средства попадут в регионы, они должны сразу же поступать к получателям.

Надбавки составляют для врачей в стационарах 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу — 50 тыс. рублей, младшему — 25 тыс. рублей, врачам скорой помощи — 50 тыс. рублей, прочему медперсоналу, включая водителей, — 25 тыс. рублей. Стимулирующие выплаты были установлены кабмином по поручению Путина с 30 апреля.