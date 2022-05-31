Медик рассказал, куда «отдаёт» боль при инфаркте миокарда Реаниматолог Гапонов предупредил, что боль при инфаркте может отдавать в другие части тела

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При инфаркте миокарда — некрозе (умирании) части сердечной мышцы — боль может отдавать в руку, чаще левую, спину, нижнюю челюсть, часто возникает страх смерти, рассказал NEWS.ru врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов. Эксперт отметил, что одним из симптомов также является боль за грудиной, «как будто что-то сдавило грудную клетку или что-то тяжёлое на неё положили».

Боль может отдавать в руку, чаще левую, спину, нижнюю челюсть. Часто боли сопровождаются появлением страха смерти. При появлении таких ощущений необходимо прекратить любую нагрузку, присесть/прилечь, обеспечить максимальный комфорт. В случае, если пациент не испытывал таких ощущений ранее — обязательно вызвать скорую помощь. Если больной страдает стенокардией, для него такой болевой синдром может быть привычен, и тогда, скорее всего, он имеет с собой лекарства для купирования болей. Самостоятельно лекарства лучше не давать, а если такое желание и возможность есть, сообщить об этом диспетчеру на скорой и действовать строго по его указаниям. Всем таким больным скорая помощь снимет ЭКГ, в некоторых случаях сделает специальный экспресс-анализ, чтобы выявить повреждение миокарда, — подчеркнул медик.

Гапонов добавил, что прогноз в случае инфаркта миокарда зависит от размера первоначального очага и как скоро начали лечение. Он отметил, что в лучшем случае пациента ждёт полное восстановление и возвращение к нормальной жизни.

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