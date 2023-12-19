Медик назвала неожиданную проблему, связанную с новогодней елью Аллерголог Гучапшева: у некоторых людей может возникнуть реакция на новогоднюю ель

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Часть россиян может столкнуться с аллергической реакцией организма на новогоднюю ель, рассказала NEWS.ru аллерголог Елена Гучапшева. По ее словам, триггерами являются смола, древесина и древесный сок хвойных пород.

Есть категория людей для которых Новый год может омрачить аллергия там, где не ждешь: на пыльцу хвойных деревьев, а также на смолу, древесину и древесный сок. Какие симптомы позволяют заподозрить аллергию: насморк, чихание, слезотечение и зуд глаз, кашель, зуд и першение в горле, кожные высыпания в местах соприкосновение кожи с елкой, смолой, — подчеркнула Гучапшева.

Собеседница отметила, что если ко всем вышеперечисленным симптомам не присоединилась температура, то следует исключать простуду.

Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что майонезные салаты, которые являются неотъемлемой частью новогоднего стола, можно сделать полезными. По ее мнению, приобретенный в магазине соус лучше заменить на домашний, который можно легко и быстро приготовить. Он не будет содержать вредные трансжиры и большое количество соли.

Кроме того, можно заменить вредные ингредиенты салата на полезные, добавила диетолог. Например, вместо колбасы стоит положить в оливье курицу или морепродукты. Также специалист призвала россиян подумать над новогодним меню заранее, чтобы не готовить блюда в спешке.