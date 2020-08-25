Медэксперт: Навального хотели убить боевым отравляющим веществом

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В случае с Алексеем Навальным было использовано «боевое отравляющее вещество». Об этом заявил врач, бывший сотрудник реанимации московской больницы N 7 Алексей Моторов.

Скорее всего, было использовано боевое отравляющее вещество. И сделано это было не для того, чтобы человека напугать или на какое-то время его устранить, а для того, чтобы его убить, — отметил он в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Врач подчеркнул, что интоксикацию любого генеза установить достаточно просто, однако в случае с маленькими дозами порой возникают сложности. Несмотря на отсутствие лабораторных данных, пока отвергать эту версию нельзя, считает он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 24 августа берлинская клиника «Шарите», где находится доставленный туда из России оппозиционный политик Алексей Навальный, сообщила, что в организме пациента найдено вещество из группы ингибиторов холинэстеразы. Какое именно — до сих пор неизвестно.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Берлинская организация Cinema for Peace предложила доставить Навального в берлинскую клинику Charite. Почти сутки омские врачи не разрешали транспортировку политика, объясняя это нестабильным состоянием пациента, однако утром 22 августа его переправили в Германию.