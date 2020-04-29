МЧС: усиление ветра до 20 м/с ожидается в Москве 29 апреля

https://static.news.ru/photo/39ba94d2-89de-11ea-8c82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве в среду, 29 апреля, ветер усилится до 20 метров в секунду, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует: находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями, — передаёт ТАСС сообщение службы.

В ведомстве также призвали москвичей парковать свои автомобили вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Как ранее писал NEWS.ru, кабмин подписал распоряжение, позволяющее сотрудникам МЧС в ходе рейдов штрафовать нарушителей режима самоизоляции, введённого в связи с распространением коронавируса.