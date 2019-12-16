https://static.news.ru/photo/ce1fde4c-200d-11ea-a733-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники МЧС России обнаружили восемь тысяч нарушений в местах проведения детских новогодних утренников. К административной ответственности привлекли две тысячи должностных лиц и тысячу юрлиц.

Спасатели провели свыше 20 тысяч профилактических бесед с ответственными за состояние объектов, где пройдут праздники. Также ведомство организовало 16 тысяч учебных эвакуаций, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что перед началом новогодних праздников специалисты Роскачества проверят уровень безопасности китайских фейерверков, которые продаются в российских магазинах. Об этом 12 декабря рассказали представители ведомства.