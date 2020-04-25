МЧС назвало случаи, когда можно нарушить самоизоляцию

МЧС дало рекомендации на предмет ситуаций, в которых можно и даже нужно нарушить режим самоизоляции. Это пожар, взрыв газа, обвал конструкций и прочие.
Все перечисленные ситуации касаются угрозы жизни и здоровью, как, собственно, и коронавирус. Поэтому разрешается покинуть место самоизоляции, говорится в рекомендациях министерства,
Также ведомство затронуло вопрос выбрасывания мусора. Выкидывать его следует, обернув двойными мусорными пакетами, а нести до бака его должны родственники или волонтёры.
Также не стоит контактировать с поставщиками продуктов до окончания пандемии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что режим самоизоляции для пожилых людей может быть ослаблен с наступлением тепла. Такое предложение выдвинул первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
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