Матвиенко: замена очного образования на дистанционное невозможна

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что очное образование никто не собирается заменять дистанционным.
По словам политика, такие решения никто никогда не будет принимать, так как это просто невозможно. В России сохранится очное образование.
С 28 марта в России действует объявленный президентом Владимиром Путиным режим нерабочих дней: глава государства призвал граждан к самоизоляции из-за COVID-19. Образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение или объявили досрочные каникулы.
Как писал NEWS.ru, Министерство высшего образования и науки России не станет требовать от российских вузов изменить учебные планы из-за пандемии коронавируса.
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