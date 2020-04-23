Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу

https://static.news.ru/photo/be8f6834-8620-11ea-9053-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса. Во-первых, это связано с большим фактором неизвестности о развитии пандемии, а во-вторых, с длительным периодом восстановления транспортного сообщения после снятия ограничений, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По её мнению, потерпеть один год без поездок за границу — «это же ведь не трагедия».

Не только Россия, но и другие государства не скоро в полном объёме снимут ограничения, откроют возможность приезда иностранцев. Не так быстро наладится коммуникация, воздушное сообщение и так далее, — сказала Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24».

По состоянию на 24 апреля в России официально зарегистрировано более 68,6 тысячи заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались 615 человек, исцелились свыше 5,5 тысячи.

В целом в мире уже более 2,7 млн случаев инфицирования, более 190 тысяч пациентов умерли, порядка 743 тысяч выздоровели.

Как писал NEWS.ru, Матвиенко заявила, что ограничительные меры из-за коронавируса будут сниматься поэтапно, как только позволит эпидемиологическая ситуация.