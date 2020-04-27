Матвиенко поддержала идею вынести 9 мая на балконы портреты ветеранов

https://static.news.ru/photo/9b7c7ac2-8890-11ea-8aba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала замечательной идею выйти 9 мая всем россиянам в 19:00 на балконы с портретами участников Великой Отечественной войны и спеть песню «День Победы». Ранее с таким предложением выступил сопредседатель общественного движения «Бессмертный полк», народный артист СССР Василий Лановой.

Мне кажется, это инициатива обязательно найдёт отклики, наши граждане её обязательно поддержат, — цитирует ТАСС Матвиенко.

Она также сообщила, что ей очень понравилась инициатива «Волонтёров Победы» посредством электронных ресурсов провести в этом году традиционную акцию «Бессмертный полк», и призвала всех россиян присоединиться к ним.

Как писал NEWS.ru, акция «Бессмертный полк» 9 мая в связи с пандемией пройдёт в режиме видеотрансляции. Как сообщили в пресс-службе движения «Волонтёры Победы», акция пройдёт на более чем 200 медиаэкранах г. Москвы, online-кинотеатре Okko и на портале «Бессмертного полка России». Ранее стало известно, что Берлин не станет проводить 9 мая шествие «Бессмертного полка» из-за пандемии коронавируса. Координаторы мероприятия предлагают различные способы его проведения, в том числе онлайн.