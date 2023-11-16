«Мать Тереза»: Симоньян оценила обращение Пугачевой к россиянам Симоньян раскритиковала обращение Аллы Пугачевой к россиянам

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Недавнее обращение российской певицы Аллы Пугачевой к россиянам говорит о том, что Примадонна не любит Россию, заявила в своей авторской программе «Ч.Т.Д.» главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По мнению журналистки, Пугачева неискренне извиняется за свои слова и поступки, пытаясь обратно завоевать симпатию зрителей.

Оказывается, эта женщина несколько десятилетий жертвовала своим здоровьем. Ладно, здоровьем, но личной жизнью! Ради нас с вами, чтобы петь для вас. Ни копеечки на этом не заработав, не став звездой, не построив на этом замки, нет, она — мать Тереза. <...> Алла Борисовна нас невзлюбила. Так у нас это с ней взаимно! Народная любовь — она не бывает в одну сторону. Народная любовь не бывает безответной. Когда ты народ не любишь, народ это чувствует и перестает тебя любить тоже, — сказала Симоньян.

Ранее Пугачева оставила обращение на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) в адрес завистников, которые, по ее словам, пытаются оттолкнуть от нее поклонников. Певица заявила, что многомиллионная армия фанатов ее не предаст, несмотря на попытки некоторых «обесценить» ее творчество.

Пугачева добавила, что собственными силами зарабатывала средства, в отличие от тех, кто «прогулял и пропил свой звездный час». Она отметила, что счастье для нее заключается не в деньгах, а главным богатством она считает свободу.