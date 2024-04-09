Мать сестер Хачатурян раскрыла планы дочерей на замужество Мать сестер Хачатурян заявила, что ее дочери хотят не выходить замуж

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Мать сестер Хачатурян Аурелия Дундук

Мать сестер Хачатурян Аурелия Дундук рассказала NEWS.ru, что ее старшие дочери Крестина и Ангелина пока не планируют выходить замуж за своих возлюбленных. По ее словам, это решение связано с тем, что пока идет следствие девушкам запрещено общаться друг с другом, а играть свадьбу без своих сестер ни одна из них не хочет.

Они не хотят свадьбы, потому что какая без сестер свадьба? Поэтому пока затишье, ждем уже пять лет, — рассказала Аурелия Дундук.

Кроме того, она опровергла информацию о том, что ее старшие дочери живут вместе со своими молодыми людьми. По словам матери девушек, это строго запрещено национальными традициями.

Они не живут [вместе c молодыми людьми], все раздельно живут. У них по национальным традициям это нельзя, только после свадьбы, — добавила Дундук.

Напомним, что 27 июля на лестничной клетке дома на севере Москвы жители обнаружили тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. На шее и груди мужчины нашли множественные ножевые ранения. На следующий день по подозрению в совершении преступления были задержаны трое его дочерей. В ходе допроса девушки признались в содеянном, а также отметили, что отец издевался над ними и насиловал.

Ранее в Свердловской области арестовали 34-летнего многодетного отца, его обвиняют в сексуальном насилии в отношении трех дочерей, которым сейчас 17, 15 и 10 лет. Мужчина пробудет в СИЗО минимум до 26 мая.