Массовое тестирование на коронавирус начали проводить в Дивеево

В Нижегородской области проводят массовое тестирование на коронавирусную инфекцию среди живущих в селе Дивеево. Анализы берут специалисты ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» № 50 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России).
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, сейчас в Дивеево и на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря работают специалисты, которые проводят массовое тестирование на COVID-19, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе губернатора региона.
Количество заразившихся коронавирусом в Дивеево не уточняется.
Ранее, как писал NEWS.ru, Нижегородская епархия сообщила о закрытии Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Причиной стала опасность распространения коронавируса. Таким образом, РПЦ выполнила предписание главного государственного санитарного врача Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталии Кучеренко. Среди сестёр монастыря зафиксировано заболевание COVID-19. Инфицированные в настоящий момент изолированы и находятся в медцентре.