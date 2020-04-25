Массовое тестирование на коронавирус начали проводить в Дивеево

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Сотрудники чеченского управления МЧС обрили головы по примеру главы республики Рамзана Кадырова. Об этом они рассказали в социальных сетях.

При этом работники ведомства рассказали, что в республике есть традиция желать здоровья и преодоления всех трудностей мужчинам, которые бреют головы. На 100% мужская часть личного состава побрилась налысо. Передаём эстафету...