Жители Южного, Западного и Троицко-Новомосковского административных округов Москвы пожаловались в воскресенье,15 декабря, в оперативные службы на сильный запах газа в квартирах.
В настоящее время идёт проверка данной информации, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Сведений о пострадавших в результате воздействия газа не поступало.
12 декабря в общежитии на территории Османджик в центральной Турции более 100 школьниц отравились газом, находясь в здании. Информация о произошедшем стала известна из заявления администрации губернатора провинции. Все школьницы после отравления были в срочном порядке госпитализированы. Пять из них отправили в реанимационное отделение местной больницы, писал NEWS.ru.
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