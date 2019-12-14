https://static.news.ru/photo/36f1868a-1f2a-11ea-bff4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Южного, Западного и Троицко-Новомосковского административных округов Москвы пожаловались в воскресенье,15 декабря, в оперативные службы на сильный запах газа в квартирах.

В настоящее время идёт проверка данной информации, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Сведений о пострадавших в результате воздействия газа не поступало.

12 декабря в общежитии на территории Османджик в центральной Турции более 100 школьниц отравились газом, находясь в здании. Информация о произошедшем стала известна из заявления администрации губернатора провинции. Все школьницы после отравления были в срочном порядке госпитализированы. Пять из них отправили в реанимационное отделение местной больницы, писал NEWS.ru.