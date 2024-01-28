Украинцы бьют по гражданским на Херсонщине: как ВСУ атакуют РФ 28 января

Фото: МО Украины

Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли из артиллерии мирные объекты и гражданскую инфраструктуру левого берега Днепра Херсонской области. Десантники ВС РФ сбили три дрона противника «Баба-яга» в регионе. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ нанесли несколько ударов по селу Новая Таволжанка. Подробности новых обстрелов территории РФ, есть ли погибшие и раненые — в материале NEWS.ru.

ВСУ за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Девятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Пять обстрелов — на Донецком направлении. Четырнадцать обстрелов — на Горловском направлении», — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, всего было выпущено 63 различных боеприпаса. Сведений о жертвах среди гражданских лиц не поступало.

ПВО уничтожила украинский реактивный снаряд над Белгородской областью

ПВО уничтожила снаряд украинской РСЗО «Ураган» над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны.

«27 января около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня „Ураган“. Дежурными средствами ПВО реактивный снаряд уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении.

Фото: МО РФ

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

Украинские военные трижды обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил Гладков в своем Telegram-канале. В результате атаки пострадавших нет.

«Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ, в этот раз с помощью дронов-камикадзе. Слава богу, обошлось без пострадавших», — написал Гладков.

Губернатор отметил, что в результате первого взрыва было повреждено одно частное домовладение: выбиты стекла, посечены фасад и забор. В результате второго сброса боеприпаса был поврежден легковой автомобиль. Третье взрывное устройство упало на автомобиль, но заряд не сдетонировал. Еще один снаряд был сброшен с беспилотника на машину, вследствие чего она загорелась.

Позднее глава региона сообщил об очередной атаке ВСУ на Новую Таволжанку. В результате ударов были повреждены линии электропередачи. Абоненты четырех улиц в селе остались без энергоснабжения.

«Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны», — сообщил Гладков.

Губернатор также заявил, что село Антоновка Грайворонского городского округа накануне подверглось атаке ВСУ. Противник сбросил с помощью дрона-камикадзе взрывное устройство на частный жилой дом.

«В результате взрыва никто не пострадал, в доме повреждена крыша, выбита оконная рама, снесен забор. Также повреждены линия газоснабжения и автомобиль. Оперативные и аварийные службы работают на месте», — написал глава региона.

ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по мирным объектам Херсонской области

Украинские войска за сутки совершили 38 артиллерийских обстрелов мирных объектов и гражданской инфраструктуры левого берега Днепра Херсонской области, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Под огонь попали восемь населенных пунктов.

«Войска киевского режима продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам Херсонщины 20 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи они провели еще 18 обстрелов», — сообщил источник.

Минобороны не комментировало данную информацию

Фото: МО РФ Российский военнослужащий с ПЗРК «Верба»

Десантники сбили три «Бабы-яги» на Херсонском направлении

Подразделения противовоздушной обороны российских десантников сбили три беспилотника ВСУ типа «Баба-яга» на Херсонском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

«При обнаружении дежурными силами вражеских беспилотников у наших позиций расчеты ПВО соединения ВДВ в составе расчетов ПЗРК «Верба» и экипажей ЗРК «Стрела-10М» берут цели на сопровождение и пусками ракет уничтожают вражеские БПЛА. Таким образом были сбиты средствами ПВО три БПЛА ВСУ со сбросами типа «Баба-яга», — заявили в оборонном ведомстве.

В СК назвали атаку FPV-дронов ВСУ на Новую Каховку военным преступлением

Следователи СК РФ квалифицировали атаку украинских FPV-дронов по Новой Каховке в Херсонской области как военное преступление, заявил представитель ведомства РИА Новости.

«Военные следователи Следственного комитета России зафиксировали очередное преступление вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей Херсонской области», — сообщил он.

В результате атаки дронов получила ранения 70-летняя женщина. Был поврежден грузовой автомобиль, загруженный гуманитарной помощью. Пострадавшую госпитализировали, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал в своем Telegram-канале сообщение о массированной атаке FPV-дронов на гражданские объекты Новой Каховки.

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