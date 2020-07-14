Маски на станциях московского метро и МЦД подешевели

https://static.news.ru/photo/b5ac1302-c66c-11ea-a7d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Защитные маски в Московском метрополитене и на МЦК подешевели. Они теперь стоят 15 рублей за штуку вместо 20.

Приобрести средства индивидуальной защиты можно на любой станции метро. В общей сложности организовано более тысячи точек продаж, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Помимо этого, на станциях МЦД, в пригородных кассах электропоездов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) открыто ещё более 560 точек.

При этом теперь маски там стоят дешевле, чем в большинстве аптек Москвы.

Сейчас в городе отменено большинство ограничений, введённых ранее в связи с угрозой распространения коронавируса. Однако в общественном транспорте по-прежнему предписано использовать индивидуальные средства защиты и по возможности соблюдать социальную дистанцию.

Вместе с тем в транспорте и магазинах всё чаще можно увидеть людей без масок и перчаток. Как писал NEWS.ru, психологи объясняют это тем, что россияне устали постоянно находиться в страхе перед коронавирусом.