Машину заражённого COVID-19 депутата Калашникова отправили на дезинфекцию

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Автомобили депутатов Госдумы прекращают использовать и отправляют на полную дезинфекцию, если ими пользовался человек, у которого диагностировали коронавирус. Об этом сообщила пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.

По правилам Роспотребнадзора автомобили отстраняют от использования и делают полную дезинфекцию, — сообщила РИА Новости представитель ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что депутату Государственной думы РФ Леониду Калашникову диагностировали двустороннее воспаление лёгких, вызванное коронавирусом. В настоящее время парламентарий находится в больнице. Все, кто мог с ним контактировать, отправлены на карантин.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,8 млн человек, погибли свыше 197 тысяч, выздоровели более 789 тысяч.

В России на 25 апреля общее число инфицированных достигло 74 588 (+5966 за последние сутки), 6250 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умер 681 человек (+66 за последние сутки). В Москве — 39 509 (+2612 за последние сутки) заболевших, 3047 выздоровели, 366 умерли.