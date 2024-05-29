Mash: муж Блиновской покинул зону СВО, но до Москвы еще не доехал Mash: муж «королевы марафонов» Блиновской уехал в Москву из зоны СВО

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Елена Блиновская с мужем

Бизнесмен Алексей Блиновский, супруг «королевы марафонов» Елены Блиновской, уехал в Москву из зоны проведения СВО, передает Telegram-канал Mash. По его информации, мужчину вызвали в столицу для участия в следственных действиях, его показания должны были заслушать после заседания суда по жалобе Елены на арест.

Канал со ссылкой на сослуживцев Алексея уточняет, что он выехал в Москву в ночь с воскресенья на понедельник, 27 мая. При этом Telegram-канал отметил, что следователи опасаются бегства мужчины, так как до столицы он до сих пор не добрался.

Также канал уточнил, что пока на Алексея не стали заводить дело о самовольном оставлении места службы, так как срок, на который его отпустило командование, еще не истек. Mash добавил, что у Блиновского нет взысканий от руководства, он также за свой счет привозил БПЛА в полк, где проходит службу.

Ранее сообщалось, что Алексей Блиновский пожаловался председателю СК России Александру Бастрыкину на попытки разорвать с ним контракт о военной службе. Мужчина заявил, что происходящее является нарушением закона. По его словам, сейчас он находится в зоне СВО, документ между ним и российским оборонным ведомством подписан весной 2024 года.