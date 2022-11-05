Mash: мошенники обманули бывшего инспектора Счетной палаты на 30 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники обманули бывшего инспектора Счетной палаты России на 30 млн рублей, пишет Telegram-канал Mash. Женщина обратилась с заявлением в полицию. В настоящий момент ведется расследование.

Бывшему инспектору Счетной палаты позвонили по телефону и предложили перевести средства на более безопасный счет, поскольку ее данные якобы были украдены из базы данных. 64-летняя женщина доверилась аферистам и отправила им деньги. Позднее мошенники посоветовали ей продать недвижимость, объясняя это тем, что собственность могла стать залогом для получения кредита. Она выполнила и эту просьбу. После этого злоумышленники исчезли.

Ранее сообщалось, что дочь бывшего вице-президента Газпромбанка Валерия Серегина Варвара перевела мошенникам 49 млн рублей. Ее родные предупреждали о возможной афере, однако она им не поверила и отдала злоумышленникам крупную сумму. Серегина и ее отец никак не комментируют эту информацию.

Прокурор Московской области Сергей Забатурин заявил, что звонки под видом работников банков или сотрудников правоохранительных органов — это основной способ кибермошенничества. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо соблюдать особые правила — не сообщать звонившим персональные данные и поступающие на телефон через СМС-коды, а также не раскрывать информацию личного характера, рассказал специалист.