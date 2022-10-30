Манифест 1905 года: истоки российской Конституции Как по решению Николая II Российская империя стала конституционным государством

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Император Николай II

17 октября (30 октября по новому стилю) 1905 года император Николай II подписал манифест «Об усовершенствовании государственного порядка». Этот документ был подписан в тяжелейших условиях — Россия только вышла из войны, по всей стране бушевали революционные волнения, организуемые партиями радикальной оппозиции. Но умелые действия правительства позволили остановить беспорядки, а русское государство получило «незыблемые основы гражданской свободы». Так начиналась первая российская Конституция.

Японские шпионы организуют беспорядки в России

27 января 1904 года японские корабли атаковали русские крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». Одновременно японцы напали на Порт-Артур — главную русскую военно-морскую базу на Дальнем Востоке и приступили к высадке своей армии в Корее. Так началась русско-японская война. Агрессия Японии, совершенная без объявления войны, вызвала большой патриотический подъем в русском обществе. Перед лицом опасности даже оппозиционная пресса умолкла. Множество людей отправлялись в армию добровольцами.

Войну с Японской империей в России ждали и к ней готовились. Но развитие Дальнего Востока, укрепление Порт-Артура, наращивание морских сил в Японском и Желтом морях, требовали много времени, которого у России не хватало. Япония, движимая желанием вытеснить своего главного конкурента с Дальнего востока, спешно наращивала численность флота и армии. В то же самое время Россия была вынуждена тратить огромные ресурсы на укрепление западных границ, где стране угрожали армии враждебных Германии и Австро-Венгрии.

Япония идеально выбрала момент для нападения. Удар был нанесен именно тогда, когда ее флот на короткий период получил численное преимущество над русскими морскими силами. Господство на море было важнейшей целью — только так японская сухопутная армия могла высадиться на континенте, начать боевые действия и обеспечивать снабжение.

Порт-Артур оказался осажден. Оборона крепости продолжалась 329 дней. Но несмотря на героизм русской армии и флота, окруженный врагом Порт-Артур пал в январе 1905 года.

Это событие вызвало уныние в России. Общественное мнение резко обернулось против войны. Японская разведка, создавшая в России обширную сеть из информаторов, агентов влияния и шпионов, активно подогревала народное недовольство затянувшейся войной, в которой было много боев, но мало побед.

В этот-то пятидневный промежуток времени штабс-капитан Рыбников обегал и объездил весь Петербург. ... Интерес его ко всему, что касалось русско-японских событий, простирался до того, что в то время, когда для него наводили какую-нибудь путаную деловую справку, он слонялся из комнаты в комнату, от стола к столу, и как только улавливал где-нибудь два слова о войне, то сейчас же подходил и прислушивался с своей обычной напряженной и глуповатой улыбкой, — описывал японского шпиона русский офицер и писатель Александр Куприн в своем знаменитом рассказе «Штабс-капитан Рыбников», написанном в 1905 году.

Японцы не только собирали сведения о русской армии, но и финансировали революционные организации, тайно работавшие в России. О масштабе деятельности японской разведки говорят суммы, опускавшиеся на шпионаж: перед самым началом войны, всего за год, было потрачено около 12 миллионов рублей.

9 января 1905 года в Санкт-Петербурге состоялось шествие рабочих, которые собирались вручить Николаю II «Петицию о рабочих нуждах». Хотя было известно, что императора нет в столице, организаторы демонстрации скрыли этот факт от рабочих. Вся история с подачей петиции оказалась больше всего похожа на хорошо подготовленную провокацию, когда революционные деятели собирались подтолкнуть власть на разгон манифестации, угрожавшей общественному порядку и тем самым вызвать недовольство в русском обществе. Так и произошло. Демонстранты отказались разойтись, были разогнаны силой, погибло 130 человек.

Это стало причиной начала массовых забастовок и народных волнений. Революционеры открыто призывали к мятежу и вооруженной борьбе с властями. Даже умеренные либералы звали народ к забастовкам и протесту.

Все эти действия, происходившие в стране, продолжавшей войну, были старательно подготовлены. Историк Сергей Ольденбург приводит такой факт: вскоре после начала беспорядков, «Латино-славянское агентство ген. Череп-Спиридовича прислало из Парижа телеграмму о том, что японцы открыто хвастаются волнениями, вызванными на их деньги».

Фото: wikipedia Этюд к картине «9 января 1905 года на Васильевском острове». Художник Владимир Егорович Маковский

Николай II выбирает «мягкий курс»

Император и его окружение поспешно выбирали метод борьбы с беспорядками. Сторонники жесткой политики говорили, что необходимо подавить выступления и решительно бороться с революционными организациями. Умеренные выступали за начало реформ и созыв парламента, что, по их мнению, должно успокоить возмущенный народ.

Решение было принято после поступления новостей с фронта. В начале марта стали поступать первые сведения об идущем в Маньчжурии Мукденском сражении. Понеся огромные потери, более чем в два раза превосходящие потери русской армии, японская армия всё-таки заставила русских отступить. Это было воспринято как очередное поражение. Ужесточать внутреннюю политику в таких условиях сочли слишком опасным.

Император Николай II манифестом от 18 февраля (3 марта) 1905 года приказал министру внутренних дел Александру Булыгину привлечь «достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от населения людей к участию в предварительной разработке и обсуждении законодательных предположений». Также министр должен был подготовить проект закона о созыве Государственной думы, которая тогда виделась как законосовещательный орган, оценивающий предложенные правительством проекты законов.

В февральском манифесте говорилось:

Знание местных потребностей, жизненный опыт и разумное откровенное слово лучших выборных людей обеспечат плодотворность законодательных работ на истинную пользу народа.

Инициатива Николая II вызвала большой интерес. Как сторонники властей, так и умеренная оппозиция объявили о готовности сотрудничать с государством ради всеобщего блага и реформирования политического устройства Российской империи. Энергичная деятельность по подготовке проектов реформ развернулась в комиссиях, созданных при городских думах (местном самоуправлении). На имя императора и министра Булыгина подавалось множество проектов самой разной степени реалистичности. В апреле власти подложили либеральный курс, опубликовав манифест о веротерпимости, разрешивший переходить из православия в другие религии, что ранее было категорически запрещено.

Фото: wikipedia И. Е. Репин. Крестный ход в Курской губернии

Революционеры идут на обострение ситуации

Казалось, что общественное согласие восстановлено, но беспорядки не просто не прекращались, а принимали все более угрожающий характер. В июне, поддавшись на агитацию революционеров, взбунтовался экипаж одного из лучших кораблей Черноморского флота — броненосца «Князь Потемкин-Таврический». Тогда же началось восстание моряков в Либаве, также подготовленное революционерами. Поскольку Россия была военным государством, а армия и флот в империи являлись основными институтами власти и гарантами стабильности, волнения серьезно обеспокоили власти страны.

Не меньшие опасения вызывала и общественная деятельность, которая с каждым днем приобретала всё более радикальные формы.

К концу апреля уже существовало 14 союзов, в том числе Женский союз и Союз за равноправие евреев. 8 и 9 мая в Москве руководства различных союзов объединились в так называемый Союз союзов под председательством либерального историка Павла Милюкова, недавно освобожденного из тюрьмы. Эта организация представляла собой радикальное крыло русского либерализма, она выступала за созыв Учредительного собрания, избранного всеобщим голосованием. Своей конечной целью руководители этого движения считали создание конституционной и демократической партии, объединяющей представителей всех свободных профессий, — пишет французский историк Николай Верт.

В мае состоялся съезд органов местного самоуправления (земств), на котором также обнаружилось преобладание оппозиционных настроений. Несмотря на примирительные жесты правительства, революционные силы не собирались идти на компромисс.

Планы мирных реформ сорваны

Консерваторы вновь настаивали на ужесточении курса. Но Николай II не собирался сворачивать с пути реформ. 6 августа 1905 года вышел высочайший манифест «Об учреждении Государственной думы». В нем определялись права будущего парламента, устанавливались выборные нормы и говорилось, что дума должна быть созвана не позднее января следующего года. Оппозиция в ответ развязала кампанию критики. Утверждалось, что предлагаемые реформы недостаточно радикальны и поэтому надо продолжать вооруженную борьбу с властями.

Союз Союзов потребовал бойкотировать выборы, заранее объявленные сфальсифицированными (хотя у правительства не было никакой возможности повлиять на их результаты, что доказала состоявшаяся позднее избирательная кампания). Также Союз Союзов вместе с радикальными левыми партиями призвал народ к всеобщей забастовке. Поразительно, но в данном случае сообща действовали вчерашние враги: либералы и левые радикалы.

Чтобы избежать угрозы тыловых мятежей во время продолжавшейся войны, России пришлось пойти на заключение мира с Японией. Его 23 августа 1905 года в городе Портсмут подписал глава правительства Сергей Витте. Условия мира были очень мягкими, ведь Япония полностью выдохлась, была опутана долгами и больше не могла продолжать военные действия. Но потеря южной части острова Сахалин, отданной Японии, была воспринята общественным мнением как национальный позор, еще сильнее усложнив обстановку в стране.

19 сентября началась Всероссийская стачка. Сначала в Москве забастовали печатники, затем к ним присоединились другие профсоюзы. Всеобщий характер у забастовки появился после того, как остановили работу железнодорожники. Движение транспорта было почти полностью парализовано. Ходили лишь те железнодорожные составы, где всем техническим обеспечением занимались военные.

При забастовочных комитетах стали создаваться отряды боевиков, вооружаемые легким оружием. Часто возникала такая ситуация, что боевики силой заставляли рабочих поддержать стачку, устанавливая на предприятиях власть забастовочного комитета, в который немедленно без всяких выборов включались представители революционных партий. Реализация Булыгинского проекта мирных и постепенных реформ была сорвана.

Фото: wikipedia

Манифест 17 октября

Под воздействием нарастающих беспорядков революционная лихорадка охватывала умы множества людей. Идеи, еще несколько месяцев назад волновавшие только отдельных политических деятелей: о всеобщих выборах, о созыве Учредительного собрания, о гарантии личных свобод, — распространились в самых широких кругах общественности. Страна стояла на грани катастрофы. В этих условиях спасти ее можно было только двумя способами: или установить военное положение и жесточайше карать за любые антиправительственные выступления, или расколоть оппозицию, удовлетворив требования умеренных.

Император Николай II выбрал более гуманный вариант. Он не стал заливать страну кровью. 17 (30) октября 1905 года им был подписан манифест, вводивший в Российской империи конституционное правление. В этом документе провозглашалось:

1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. 2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности, соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив этим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку. 3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной Думы и чтобы выбранным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от нас властей.

Страна, еще вчера бывшая абсолютной монархией, где вся власть принадлежала императору, в мгновение ока стала конституционной монархией с парламентом, принимающим реальное участие в управлении государством. Были гарантированы все те свободы, за которое со времен восстания декабристов боролась либеральная оппозиция.

Фото: wikipedia 17 октября 1905 год. Манифест об усовершенствовании государственного порядка

В обстановке всеобщего одобрения

Манифест полностью оправдал ожидания. Все, кто ранее критиковал правительство, теперь встали на сторону Конституции. В ответ революционные партии попытались развернуть пропаганду против манифеста. Но их уже не слушали, большинство было на стороне реформаторского курса правительства. Поэт Михаил Кузьмин в дневнике записал в те дни:

Сегодня объявлена Конституция; на улицах небывалый вид, незнакомые заговаривают, вокруг каждого говорящего собираются кучки слушателей, красные гвоздики, кашнэ, галстухи имеют вид намеренности. У Думы говорили революционеры с красным знаменем, которое потом убрали, кучка единомышленников аплодировала заранее ораторам, которые толковали, что весь манифест — обман.

Глава правительства граф Витте говорил о начале эры свободы. Общественная атмосфера полнилась предчувствием перемен. Всенародный энтузиазм, охвативший русское общество после выхода манифеста, превосходно отразил художник Илья Репин в знаменитой картине «17 октября 1905 года».

Фото: wikipedia Картина Репина «17 октября 1905 года»

Философ Василий Розанов писал об этом полотне: Репин очень точно передал в своем произведении «масленицу русской революции, карнавал ее, полный безумия, цветов и блаженства». Сам художник так объяснял авторский замысел: на картине изображены «студенты, курсистки, профессора и рабочие, с красными флагами, восторженные; с пением революционных песен. На первом плане подняли на плечи амнистированного и многотысячной толпой движутся по площади большого города в экстазе общего ликования».

Конституция 1906 года

Следующий, очень важный шаг в политической реформе был сделан 23 апреля 1906 года, когда были приняты Основные законы Российской империи — фактически ставшие Конституцией России. Подписав этот закон император Николай II навсегда отказался от прав абсолютного монарха и стал конституционным правителем. В Основных законах положения октябрьского манифеста были полностью подтверждены. Также устанавливался новый порядок государственного управления, в котором значительную роль стала играть законодательная власть. 11 декабря 1905 года был опубликован закон о выборах в Государственную думу. А в феврале-марте следующего года состоялись выборы. 27 апреля 1906 года Первая дума собралась на свое первое торжественное собрание в Зимнем дворце.

Демократические механизмы, пусть поначалу со скрипом и очень медленно, но начали работать. России предстояло пройти еще через несколько избирательных кампаний, роспуск двух первых составов дум, в которых значительную часть мандатов захватили сторонники «великих потрясений», как говорил Петр Столыпин. Но главное было достигнуто — Российская империя стала конституционным государством, начинавшуюся смуту удалось остановить.

К 1907 году общественность полностью разочаровалась в революционерах, которые умели только призывать к разрушению существующих порядков, но не могли предложить никакого конструктивного плана развития. Беспорядки прекратились, Россия вступала в эпоху больших реформ, задуманных главой правительства Столыпиным.

Впереди страну ждали годы стремительного экономического роста, подъем уровня жизни, развитие промышленности, сельского хозяйства и финансов. Этот поступательный рост не смогла остановить даже Первая мировая война. Он был прерван лишь революционными событиями 1917 года.