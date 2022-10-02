Маме и жене Кадырова присвоили госнаграды Глава ЛНР Пасечник присвоил госнаграды маме и жене Кадырова

Фото: Kadyrov_95 / Telegram

Маме и супруге главы Чечни Рамзана Кадырова присвоил государственные награды глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Он подписал соответствующий указ от 12 сентября, сообщил Кадыров в Telegram.

Мне приятно было узнать, что Глава ЛНР Леонид Пасечник <…> своим Указом от 12 сентября 2022 года присвоил государственные награды ЛНР — ордена Дружбы моей любимой МАМЕ, Президенту Регионального общественного фонда имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова <…> Аймани Несиевне и вице-президенту РОФ Медни Мусаевне, — написал глава Чечни и приложил видео.

Этот жест является высокой оценкой и признанием «масштабной гуманитарной миссии, которую Фонд проводит в Донбассе». Мама Кадырова с начала СВО собрала и передала жителям Донбасса «десятки тысяч тонн гумпомощи», подчеркнул глава Чечни.

Награды передал маме и жене Кадырова председателя парламента Чечни Магомед Даудов.

Кадыров 1 октября признался, что «не может молчать о том», почему ВС России отступили из Красного Лимана. По его словам, в отводе войск виновен генерал-полковник Александр Лапин, руководивший обороной этого участка.