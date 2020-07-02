Общество

Мама теледоктора Елены Малышевой оказалась в инвалидном кресле

18:41, 02 июля 2020 24
Елена Малышева Елена Малышева Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Врач и телеведущая Елена Малышева поделилась видеороликом, на котором она катит в инвалидном кресле свою 87-летнюю маму Галину Александровну, страдающую рядом тяжёлых заболеваний.

Оказалось, что Елена Малышева решила вывезти родительницу на прогулку по центру Москвы. Перед выходом известный врач сделала укладку и макияж, признавшись, что предвкушает посещение Красной площади, на которой давно не была.

Ведущая передачи «Жить здорово» рассказала, что мама почти не ходит. У неё тяжёлая одышка из-за трёх пороков сердца и выраженная сердечная недостаточность, а также сильное поражение позвоночника.

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Боится. Мне хочется, чтобы она жила полноценной жизнью. Взяла кресло-каталку и повезла маму на Красную площадь, в ГУМ и просто посмотреть на красавицу-Москву. Спасибо тем, кто сделал пандусы для этих целей. Мы с братом и сестрой решили купить маме автоматическое кресло, — поделилась Малышева в Instagram.

Ранее теледоктор рассказала, что помогло её матери с хроническими заболеваниями побороть коронавирусную инфекцию. По её словам, важную роль сыграли антикоагулянты, разжижающие кровь. Как заявила Малышева, именно они «спасают жизни при коронавирусе».

Галина Александровна провела больше месяца в больнице, из них две недели в реанимации. По словам самой женщины, победить болезнь ей помогло «желание жить», писал NEWS.ru.

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