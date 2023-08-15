Малышева рассказала, от каких заболеваний защищает ежевика Елена Малышева заявила о пользе ежевики для профилактики рака и атеросклероза

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Ежевика

Употребление ежевики помогает снизить риск развития опасных заболеваний, в том числе рака и атеросклероза, заявила в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале врач, доктор медицинских наук Елена Малышева. Ведущая утверждает, что в состав ежевики входят особые вещества антоцианы: они придают ягоде фиолетовый оттенок и помогают защитить организм человека от онкологических заболеваний и атеросклероза.

При этом Малышева отметила, что антоцианов в ежевике содержится больше, чем в малине. В состав ежевики также входит витамин К, который ускоряет заживление ран за счет повышения свертываемости крови. Кроме того, ягода содержит в себе витамин С.

Витамин С необходим для синтеза каллогена. Если его недостаточно, то сосуд становится хрупким, — объяснил кардиолог Герман Гандельман.

Специалисты рекомендуют россиянам обращать внимание на внешний вид ежевики. Они советуют покупать целые и блестящие ягоды с сердцевиной не темного цвета. Также сердцевина ежевики не должна быть гнилой или поврежденной.

Елена Малышева ранее предупредила россиян об опасности развития рака при использовании зубных паст с триклозаном. По ее словам, этот компонент также снижает функцию щитовидной железы. Кроме того, врач рекомендует воздержаться от покупки зубных паст, содержащих в себе лаурилсульфат натрия.