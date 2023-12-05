Малышева рассказала, от каких болезней защищает мытье рук Малышева заявила о важности мытья рук для профилактики ОРЗ и болезней кишечника

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Простое мытье рук поможет защититься от заболеваний желудочно-кишечного тракта, некоторые из которых могут быть смертельными для детей, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, оно также необходимо для профилактики конъюнктивита и острых респираторных заболеваний (ОРЗ). При этом самым эффективным способом мытья рук врачи считают мытье с использованием жидкого мыла.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов отмечает, что к числу «болезней грязных рук» относят конъюнктивит, то есть воспаление слизистой оболочки глаза, а также ОРЗ и заболевания желудочно-кишечного тракта. При этом заболевания ЖКТ представляют смертельную опасность для детей, так как они могут сопровождаться диареей. Врачи подчеркивают, что потеря всего 10% жидкости из-за диареи может привести к летальному исходу, поэтому гигиена имеет важное значение. В свою очередь иммунолог Андрей Продеус утверждает, что лучше всего использовать жидкое мыло.

Наука говорит, что жидким мылом мыть руки лучше, чем кусковым. Потому что, когда мы моем руки кусковым мылом, то микробы остаются на его поверхности. Эффект от мытья жидким мылом лучше, — объяснил он.

Врач также подчеркнул, что обычное жидкое мыло лучше, чем антибактериальное. Это обусловлено тем, что при регулярном пользовании антибактериальным мылом микробы становятся более устойчивыми к антибиотикам, что может быть опасным для здоровья.

Малышева ранее рассказала, чем опасен дефицит железа в организме. По ее словам, нехватка железа может привести к кислородному голоданию и ухудшению памяти, так как оно отвечает за передачу нервных импульсов и формирование красных кровяных телец, переносящих кислород.