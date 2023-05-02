Малышева рассказала, какая прививка защити от рака Малышева объяснила, что прививка от гепатита В защищает от рака печени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцина от гепатита В защищает от рака печени, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что это заболевание приводит к развитию поражения печени, цирроза, а позже к онкологии.

Вирус гепатита В относится к тем вирусам, которые вызывают поражения печени и, к великому сожалению, этот вирус связан с развитием рака печени. <…> Вакцина защищает от гепатита В, а значит и от рака печени, — сказала Малышева.

Телеведущая уточнила, что онкологическое заболевание может развиться минуя стадию цирроза и первое время протекать незаметно.

Малышеве отметила, что всем, кто родился после 1990 года, такую прививку делали в роддоме, а тем, кто старше или отказался от вакцины, стоит ее поставить.

Ранее врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил, что бесконтрольный прием антибиотиков приводит к развитию токсического гепатита, который может привести к циррозу и фиброзу печени, а может перетечь в острую фазу. Тогда пациенту понадобиться реанимация.

Онколог Александр Серяков рассказал, что к обнаружению рака на поздних стадиях у молодых людей приводит их отказ ежегодно проходить диспансеризацию, а также их беспечность.