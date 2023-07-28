Малышева рассказала, как защититься от неизлечимого гепатита Малышева рассказала, что самой эффективн6ой защитой от гепатита В является вакцинация

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На данный момент эффективного лечения от гепатита В нет, поэтому он может становится хроническим, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она добавила, что защититься от данного вида гепатита можно с помощью вакцины.

Иммунолог Андрей Продеус добавил, что у 20% пациентов болезнь может привести к циррозу или раку печени.

От гепатита В у нас сейчас эффективного лечения нет. Зато есть эффективный способ предохранения начиная с 24 часов от рождения. Первая вакцинация делается в роддоме, потом в три месяца и в шесть, — сказал Продеус.

Малышева подчеркнула, что в роддоме прививки начали ставить с 1990-го года, однако взрослый человек, родившийся раньше, может сейчас сделать прививку. Кроме того, она посоветовала всем после 22 лет проверить уровень иммунитета и ревакцинироваться о необходимости.

Врач-терапевт Ольга Минина ранее предупредила, что в морской воде можно заразиться ротавирусной и энтеровирусной инфекциями, а также гепатитом А. По ее словам, чтобы уменьшить риски, лучше посещать отдаленные пляжи, где туристов гораздо меньше, а если такой возможности нет, то плавать дальше от берега.