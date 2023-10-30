Малышева рассказала, как выявить рак печени по анализу крови Малышева назвала повышение альфа-фетопротеина признаком рака печени

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Повышение уровня альфа-фетопротеина в организме может свидетельствовать о развитии рака печени, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, этот белок также может повышаться при раке почек, легких и яичек. Пациентам рекомендуется пройти обследования, чтобы подтвердить диагноз.

Врач-иммунолог Андрей Продеус уточнил, что альфа-фетопротеин — это транспортный белок, который участвует в формировании органов человека на эмбриональном этапе его развития. В организме взрослого человека эту функцию выполняют другие белки. Основными продуцентами фетопротеина являются гепатоциты, расположенные в печени. При образовании опухоли фетопротеин начинает помогать опухоли окружить себя сосудами, необходимыми для ее кровоснабжения и роста.

При увеличении уровня фетопротеина также подавляется деятельность моноцитов и макрофагов. Это иммунные клетки, отвечающие за борьбу с чужеродными клетками, раком и инфекциями. По сути, он подавляет иммунную систему, что для опухоли создает прекрасную ситуацию, — рассказал Продеус.

Иммунолог рекомендует пациентам с повышенным уровнем данного белка сделать УЗИ печени и брюшной полости, так как ультразвук помогает врачам выявить даже небольшие изменения в структуре печени. Также Продеус советует сделать УЗИ мошонки и обследовать легкие и почки.

Малышева ранее заявила, что диагностировать рак поджелудочной железы можно с помощью анализа на онкомаркер СА-19-1. По ее словам, этот белок выделяется в кровь при разрушении клеток. Также этот онкомаркер может указывать на развитие рака печени и легких.