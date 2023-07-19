Малышева рассказала, как вычислить инфаркт миокарда по жесту Малышева рассказала, что боль в сердце пациент всегда показывает ладонью

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Диагностировать инфаркт миокарда можно по жесту, которым человек показывает боль в груди, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что в случае проблем с сердцем человек прикладывает к груди ладонь, а в ином случае показывает место боли пальцем.

Дифференциально-диагностические признаки: боль в сердце пациент показывает рукой, при межреберной невралгии — пальцем. При боли в сердце — страх смерти, при межреберной невралгии этого нет, — рассказала Малышева.

Она уточнила, что в любом случае необходимо сделать ЭКГ. Если электрокардиограмма не покажет отклонений от нормы, то следует сделать гастроскопию, чтобы исключить патологию пищевода, которая может привести к предраковому состоянию.

Ранее врач-кардиолог Ольга Якушева рассказала, что медики часто фиксируют инсульты и инфаркты у пациентов по понедельникам. По ее словам, такая тенденция может быть связана с резкой сменой обстановки после выходных. Кроме того, отметила врач, большинство людей не успевают сбросить заработанный за неделю стресс, что также влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.