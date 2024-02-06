Малышева рассказала, как правильно выбрать гель для душа Малышева назвала гели для душа с глицерином полезными для сухой кожи

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Гели для душа, содержащие в себе глицерин, наиболее полезны для сухой кожи, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, данное вещество способствует удерживанию влаги на поверхности кожи. Малышева подчеркнула, что это крайне важное свойство, так как вода и щелочь в составе гелей для душа пересушивают кожу.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов отметил, что в большинстве своем гели для душа — это обычное жидкое мыло. Это обусловлено тем, что они производятся по одной и той же технологии, а также содержат в себе щелочь. По словам врача, именно щелочь помогает удалять с поверхности кожи водно-жировую пленку, на которой скапливается грязь и частички пыли. Помимо щелочи, в состав гелей для душа могут входить парабены, которые считаются вредными для здоровья. Однако врач-иммунолог Андрей Продеус отмечает, что это мнение не соответствует действительности.

Бояться парабенов нам не следует. Они не принесут никакого вреда нашему организму, если находятся в гелях для душа. Также существует научно доказанный факт, согласно которому добавление 5% глицерина может улучшить увлажнение кожи. Она будет более влажной и будет лучше себя чувствовать, так как щелочь и вода сушат ее, — добавил он.

Малышева ранее рассказала, чем полезны эмоленты. По ее словам, эти увлажняющие средства могут помочь при различных заболеваниях кожи. В частности, они используются для лечения пациентов, страдающих от псориаза и атопического дерматита.