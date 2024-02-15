Малышева рассказала, как избежать травм при падении лифта Малышева посоветовала лечь на пол при падении лифта для сохранения здоровья

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Пассажирам лифта категорически запрещается стоять и держаться за его стенки во время падения кабины, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, пассажирам необходимо лечь на пол, чтобы избежать травм. Кроме того, им нужно снять верхнюю одежду, чтобы не допустить обезвоживания и потери сознания.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов утверждает, что при падении лифта нужно лечь на пол, после чего положить голову себе на руку. Это позволит амортизировать удар в случае резкого столкновения с поверхностью. Также рекомендуется снять верхнюю одежду и очки. По словам иммунолога Андрея Продеуса, в такой ситуации надетая верхняя одежда может ухудшить самочувствие.

Стоит раздеться, потому что если вы будете в одежде, то у вас будет увеличено потоотделение. В сочетании с волнением это приведет к тому, что вы начнете терять влагу и будете обезвоживаться. При обезвоживании голова перестает снабжаться достаточным количеством кислорода, вы теряете сознание, — подытожил он.

Как сообщалось ранее, в башне «Федерация», расположенной в «Москва-Сити», встали лифты. Люди застряли в подъемниках на самых верхних этажах, в кабинах началась паника. Предполагается, что причиной блокировки лифтов стала ошибка рабочих, зацепивших проводку пожарной сигнализации. Позднее лифты вновь заработали.