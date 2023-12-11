Малышева рассказала, чем опасно расслоение аорты и как его лечить Малышева предупредила о смертельной опасности расслоения аорты

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Расслоение аорты — смертельно опасное состояние, не имеющее симптомов, однако оно поддается лечению и диагностике, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, лечение расслоения аорты и аневризмы заключается в полной замене этого сосуда. В России данная операция проводится единственной группой хирургов, работающих в РНЦХ имени Петровского в Москве.

Врачи напомнили, что аорта — это крупнейший сосуд в организме человека, проходящий через все тело. Расслоение аорты может привести к ее разрыву и массивному кровоизлиянию, которое в конечном счете вызывает смерть. Опасность этого состояния заключается в том, что у расслоения аорты и аневризмы нет заметных симптомов. Лечение данных состояний заключается в замене аорты на специальный протез протяженностью в 70 сантиметров. Для этого тело пациента охлаждают, после чего сердце останавливается. Затем кардиохирурги удаляют дугу аорты и ставят на ее место протез. Операция проводится 10 часов. Для диагностики заболеваний аорты необходимо проходить профобследование.

Я всегда говорю про то, что просмотр придуман не просто так. Банальный рентген покажет восходящую и нисходящую аорту. Эхокардиография и УЗИ живота покажет брюшную аорту. Глобально — они ответят на все вопросы и покажут все увеличенные сегменты аорты. А дальше уже специфические обследования, — рассказал доктор медицинских наук Эдуард Чарчян.

Малышева ранее рассказала, как почки влияют на артериальное давление. По ее словам, они являются одним из основных рычагов давления, так как они выбрасывают вещества, влияющие на данный показатель. Пациентам, страдающим от гипертонии, рекомендовано сделать УЗИ почек.