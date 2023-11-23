Малышева рассказала, чем опасно повышение ПСА для мужчин Малышева назвала повышение ПСА в крови признаком рака простаты

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Анализ крови на ПСА (простатспецифический антиген) может помочь в диагностике рака простаты на ранней стадии, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, определить уровень ПСА в организме можно в домашних условиях с помощью экспресс-теста. Однако для диагностики онкологического заболевания потребуется сдать полный анализ.

Врач-уролог Александр Говоров отметил, что экспресс-тесты лишь показывают, превышена норма ПСА в организме или нет. Точных цифр такой анализ не дает. Также врач подчеркнул, что уровень простатспецифического антигена не должен превышать 4 нг/мл. В случае если этот показатель выше 4, но ниже 10, врачи наблюдают за здоровьем пациента. Если же уровень ПСА превышает отметку в 10 нг/мл, то в таком случае речь может идти о раке простаты высокой степени риска, отметил Говоров.

У части пациентов с ПСА от 4 до 10 нг/мл с установленным диагнозом «рак простаты низкой степени злокачественности» возможно наблюдение. Но важно помнить, что это тщательно отобранные пациенты, — уточнил он.

Малышева ранее рассказала, на что указывает повышение показателя скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в организме. По ее словам, оно характерно для обострения хронических заболеваний, а также для рака. В каждом из этих случаев пациенту необходимо лечение, пояснила она.