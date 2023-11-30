Малышева перечислила самые полезные продукты с кислотами омега-6 Малышева заявила о пользе масла из виноградных косточек для здоровья

Полиненасыщенные жирные кислоты омега-6 полезны для здоровья, однако принимать их необходимо исключительно в сочетании с кислотами омега-3, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, омега-3 и омега-6 в нужном соотношении содержатся в масле зародышей пшеницы, масле из виноградных косточек, а также в грецких орехах.

Иммунолог Андрей Продеус отметил, что при нарушении соотношения омега-6 к омега-3 в организме могут усиливаться воспаления. Это обусловлено тем, что омега-6 участвуют в синтезе простогландина — вещества, увеличивающего воспалительные реакции. Особенно опасно это явление во время бронхита, так как простогландин вызывает отек слизистой. В то же время омега-6 несет и пользу. В частности эти кислоты формируют жир, особенно необходимый женщинам.

В природе все неоднозначно, но установлено одно правило: продукты, которые содержат омега-6, должны содержать омега-3 в большой концентрации. Омега-3 должно быть в четыре раза больше, чем омега-6, — рассказала Малышева.

Врачи рекомендуют принимать не более 20 мл масла зародышей пшеницы или не более 30 мл масла виноградных косточек. В качестве альтернативы также можно есть грецкие орехи. Суточная норма этого продукта, необходимая для восполнения омега-6, составляет всего 50 граммов. Врачи подчеркивают, что передозировка кислотами омега-6 опасна для здоровья.

Врач-нутрициолог Евгений Арзамасцев ранее рассказал, какие продукты полезны для гипертоников. По его словам, особую пользу несут орехи, зелень, а также овощи зеленого цвета. Они содержат в себе калий, магний, антиоксиданты и кислоты омега-3