Малышева объяснила, при каких симптомах можно переболеть COVID-19 дома Малышева призвала не вызывать врача при отсутствии опасных симптомов COVID-19

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Далеко не каждому пациенту с коронавирусной инфекцией требуется госпитализация, в частности, не следует вызывать специалистов при невысокой температуре, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, новые варианты коронавируса схожи с обычным ОРЗ. Госпитализация требуется пациентам из группы риска, страдающим от одышки и спутанности сознания.

Врач-иммунолог Андрей Продеус утверждает, что пациентам с легкой простудой не следует сразу же идти в больницу. Это обусловлено тем, что в медицинских учреждениях можно заразиться более опасными инфекциями на фоне сниженного иммунитета. К числу таких инфекционных заболеваний относится пневмония, которая может привести к летальному исходу. Врачи рекомендуют лечиться дома в том случае, если пациент способен подняться на два этажа без одышки, а также если температура тела не превышает 38,5 градуса.

Когда вызывать врача на дом? При отсутствии контроля над ситуацией. Если вы не можете подняться без одышки на второй этаж и температура не снижается, то есть повод пригласить врача для оценки своего состояния и назначения терапии, — объяснил Продеус.

В некоторых случаях пациентам с коронавирусом требуется срочная помощь. К числу опасных симптомов относят одышку в состоянии покоя, а также стойкое повышение температуры и нарушение сознания.

Елена Малышева ранее заявила, что медицинские и тканевые маски неэффективны против коронавируса. По ее словам, это доказано по результатам научных исследований. Эффективными можно считать лишь вакцинацию и респираторы, соответствующие стандарту N95.