Малышева объяснила, может ли сухой шампунь заменить мытье головы Малышева предостерегла от использования сухих шампуней вместо мытья головы

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Сухие шампуни действительно могут помочь освежить прическу, однако они не могут заменить полноценное мытье головы, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, это подтверждается результатами научных исследований. Кроме того, ученые доказали, что использование таких шампуней безопасно для здоровья.

В состав сухих шампуней обычно входят кукурузная мука, крахмал, спирт, а также каолин (белая глина). По словам офтальмолога Михаила Коновалова, эти вещества придают волосам свежий внешний вид, благодаря чему они кажутся помытыми. Однако в действительности они не убирают грязь. Согласно результатам научных исследований, сухие шампуни поглощают излишки кожного сала.

Сухие шампуни не заменяют мытье головы, потому что эти комочки грязи остаются у корней волос. Их надо смывать. Но как экстренное, сиюминутное решение их можно использовать, — уточнил иммунолог Андрей Продеус.

Малышева ранее назвала самые опасные пены для бритья. Она предостерегла от использования пен, содержащих в себе диэтаноламин и бутилфенилметилпропиональ. Это токсичные вещества, которые вредят не только коже, но и репродуктивной системе мужчины.