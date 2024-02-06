Малышева объяснила, какие болезни можно выявить по тесту на лестнице Малышева: сердечную недостаточность можно выявить по тесту на лестнице

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Некоторые заболевания и состояния, такие как травма мениска или сердечная недостаточность, можно диагностировать с помощью «лестничного» теста, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Это обусловлено тем, что симптомы, характерные для этих болезней, проявляются при высокой нагрузке. Отмечается, что они требуют прохождения дополнительных обследований.

Некоторые люди могут испытывать раздвоение в глазах при спуске по лестнице. По словам врача-офтальмолога Михаила Коновалова, данный симптом указывает на поражение верхней косой мышцы глаза, которая отвечает за его движение вниз. У некоторых людей она может быть повреждена еще при рождении, у других же повреждение мышцы связано с образованием опухолей в головном мозге. Врач рекомендует сделать МРТ для постановки точного диагноза.

[Боль в ноге при подъеме по лестнице] говорит о повреждении мениска. Если он поврежден, то любая нагрузка на колено дает болевую реакцию, так как он может быть порван или надорван. В этом случае следует провести исследование коленного сустава и в случае необходимости удалить мениск, — заявил иммунолог Андрей Продеус.

Отдышка при подъеме по лестнице же может указывать на развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, отмечает врач-кардиолог Герман Гандельман. Он подчеркнул, что в таком случае необходимо сделать ЭКГ. В случае если функция сердца не нарушена, врачи проводят стресс-тест для постановки диагноза.

Малышева ранее рассказала, чем опасно повышение мочевой кислоты в организме. По ее словам, оно может стать причиной развития подагры или к образованию тофусов — уплотнений в мягких тканях с творожистым веществом внутри.