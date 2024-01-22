Малышева объяснила, как выбрать правильный крем для кожи зимой Малышева назвала кремы с мочевиной самыми полезными для кожи зимой

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Кремы с мочевиной — наиболее эффективное средство для увлажнения кожи зимой, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, это дешевое средство, производители которого всегда указывают процент содержания мочевины. Кремы с гиалуроновой кислотой же могут не всегда быть эффективными, так как это вещество отличается высокой стоимостью.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что в холодную погоду влага активно вытягивается не только из воздуха, но и из кожи человека, что делает ее сухой. При этом в помещениях ситуация не меняется, так как в них работают батареи. Как утверждает кардиолог Герман Гандельман, для увлажнения кожи в таких условиях используются специальные кремы. Производители таких средств используют три вещества: гиалуроновую кислоту, мочевину и глицерин. Согласно результатам научных исследований, молекула глицерина притягивает около пяти молекул воды, молекула мочевины — семь, а молекула гиалуроновой кислоты — от 500 до 1000. Однако врачи рекомендуют использовать кремы с мочевиной.

Мочевина — это дешевый продукт, производитель всегда указывает процент ее содержания. Еще кремы с мочевиной используются в лечении пациентов с диабетом, у которых образуются трещины на пятках. Если крем с 20% мочевины смягчает пятку, то уж лицо будет как персик, — заявила Малышева.

В свою очередь врач-иммунолог Андрей Продеус также советует обращать внимание на наличие церамидов в составе зимних кремов. Эти вещества предотвращают шелушение кожи.

Малышева ранее перечислила необычные способы снижения артериального давления без лекарств. По ее словам, пользу для здоровья несут регулярные занятия танцами, прогулки с собакой, а также прослушивание классической музыки.