Малышева объяснила, как избавиться от боли в коленях за пять минут Малышева заявила о пользе инъекций плазмы для избавления от болей в коленях

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Инъекции плазмы помогают избавиться от болезненных ощущений в коленях всего за несколько минут, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, это обусловлено тем, что данные инъекции помогают не только снять воспаление, но и восстановить поврежденные хрящи за счет активной работы компонентов плазмы крови. В качестве альтернативы врачи также используют инъекции жира.

Врач-ортопед Александр Курманов уточнил, что в ходе проведения процедуры у пациента берут кровь, после чего она помещается в центрифугу. Центрифуга же отделяет плазму, которую и применяют для лечения болей в суставах. По словам специалиста, эффективность плазмы обусловлена наличием тромбоцитов в ее составе. Они смазывают хрящи, снимают воспаление и болевой синдром, а также устраняют образовавшиеся повреждения. Отмечается, что существуют и другие методы лечения, однако не все они безопасны. Одним из них является введение глюкокортикостероидов.

Гормоны убирают активное воспаление, но активное разрушение продолжается. Кроме того, сами гормоны вызывают локальные ожоги в месте введения, разрушая хрящ, — уточнил Курманов.

Третий тип уколов — гиалуроновая кислота, которая опосредованно снимает болевой синдром и амортизирует сустав. Последний метод лечения предполагает введение стволовых клеток, которые получают из жира пациента. Стволовые клетки восстанавливают и укрепляют структуру хряща.

Малышева ранее рассказала, как быстро избавится от простуды перед новогодним застольем. По ее словам, в таких случаях могут помочь жаропонижающие и антигистаминные препараты. Они понижают температуру тела и снимают заложенность носа.